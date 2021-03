مجددا.. تغيير موعد عرض الجزء الثاني من فيلم Venom

تأجل موعد عرض الجزء الثاني من فيلم السوبر هيرو الشهير الذي يقوم ببطولته توم هاردي Venom، ليطرح 24 سبتمبر المقبل بدلا من 17 كما أعلن الأسبوع لماضي.





وقررت شركة سوني بيكتشرز، تأجيل عرض فيلم Venom: Let There Be Carnage، مرة أخرى إلى 24 سبتمبر، بسبب التعقيدات التي تطرأ على دور العرض ومواعيد فتح السينما بسبب جائحة كورونا، بحسب موقع Deadline الأمريكي.





تنتظر الشركة المنتجة تخفيف حدة الوباء، والسماح بحضور أكبر عدد ممكن من الجمهور في السينمات، خاصة في لوس أنجلوس، وإعادة فتح دور العرض في أوروبا، لأن الأشهر المقبلة قد تشهد تغييرا كبيرا.





طرح الجزء الأول من Venom، في الأسبوع الأول من أكتوبر 2018، وحقق رقما قياسيا في افتتاحية عرضه بلغ أكثر من 80 مليون دولار في أمريكا، وحقق في النهاية أكثر من 850 مليون دولار عالميا.





الفيلم يخرجه آندي سيركيس، ويشارك في بطولته كل من نعومي هاريس، ميشيل ويليامز، وودي هارليسون،