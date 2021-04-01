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حوادث

الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق كونتينر حادث الدائري الأوسطي

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:43 ص
صدى البلد
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أحمد مهدي
تحاول وحدات الحماية المدنية السيطرة على حريق السيارة النقل "كونتينر" المتسببة في حادث الطريق الدائري الاوسطي.

وتعمل وحدات الإطفاء للسيطرة على النيران المشتعلة داخل الكونتنير المحمل بالكرتون والاوراق، في الوقت الذي يعمل فيه لودر على قطع الكونتينر وفتحه.

فيما توقفت الحركة المرورية على الطريق الدائري الاوسطي في القادم من محور محمد نجيب باتجاه وادي حوف في التقاطع مع طريق الاوتوستراد بسبب حادث تصادم ٦ سيارات وتفحهمهم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بتصادم ٦ سيارات بينهم نقل بقطورة وفنطاس واشتعال النيران بهم.

وعلى الفور توجهت ٣ سيارات اطفاء و٥ سيارات اسعاف لموقع الحادث.

وتبين اصطدام السيارة نقل بمقطورة، وفنطاس و٣ سيارات ملاكي وسيارة ميكروباص وسيارة سوزوكي.

ونتج عن الحادث تفحم شخصين واصابة ٦ في الحادث.
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