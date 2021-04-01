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حوادث

لغز الرخام.. شهود العيان يرون تفاصيل حادث تصادم ٦ سيارات و تفحمهم على الدائري الأوسطي

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:58 ص
صدى البلد
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أحمد مهدي
روى شهود العيان تفاصيل تصادم ٦ سيارات واشتعال النيران بهم على الطريق الدائري الاوسطي بحلوان.

وقال شهود العيان، أن الطريق كان يشهد سقوط بعض قطع الرخام على الاسفلت، وتوقفت بعد السيارات لازالته، وأثناء ذلك تواجدت سيارة ميكروباص و٣ سيارات ملاكي وفنطاس وسيارة سوزوكي على الطريق.

وتابع شهود العيان، أنه بعد لحظات ظهرت سيارة نقل محملة بـ كونتينر وفي ثواني اصطدمت بالسيارات المتواجدة مما ادي لاشتعال النيران فيهم.

كما أكد شهود العيان أن ركاب الميكروباص وبعض السيارات كانوا خارجها وقت وقوع الحادث، الا أن شخصين بينهم سائق السيارة النقل تفحما تماما، وأصيب ٦ آخرون.

فيما توقفت الحركة المرورية على الطريق الدائري الاوسطي في القادم من محور محمد نجيب باتجاه وادي حوف في التقاطع مع طريق الاوتوستراد بسبب حادث تصادم ٦ سيارات وتفحهمهم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بتصادم ٦ سيارات بينهم نقل بقطورة وفنطاس واشتعال النيران بهم.

وعلى الفور توجهت ٣ سيارات اطفاء و٥ سيارات اسعاف لموقع الحادث.

وتبين اصطدام السيارة نقل بمقطورة، وفنطاس و٣ سيارات ملاكي وسيارة ميكروباص وسيارة سوزوكي.

ونتج عن الحادث تفحم شخصين واصابة ٦ في الحادث.
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