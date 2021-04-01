تاريخ مرعب.. عاصفة شمسية ضخمة في طريقها إلى الأرض

تتردد الكثير من الروايات المرعبة عن عاصفة شمسية كبرى هزت الأرض قبل 500 عام، حيث حذر الخبراء من احتمال حدوث عاصفة أخرى هذا القرن.









يمكن أن تؤثر الاضطرابات على سطح الشمس على النظام الشمسي بأكمله، ومن المعروف أنها تعيث فسادًا في الغلاف المغناطيسي للأرض، حتى أنها تقطع الكهرباء عن مدن بأكملها.









في عام 1989، تُرك ملايين الأشخاص في كيبيك بدون كهرباء في انقطاع التيار الكهربائي لمدة 12 ساعة بسبب عاصفة شمسية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.









وبالعودة إلى عام 1859 تسببت ظاهرة حدث كارينجتون الشهيرة في أضرار جسيمة لشبكة التلغراف في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية.









وتلقى بعض المشغلين صدمات كهربائية بينما أفاد آخرون بأنهم ما زالوا قادرين على استخدام أجهزتهم حتى بدون البطاريات، وكان الشفق القطبي ساطعا بدرجة كافية بحيث يمكن للناس في جميع أنحاء شمال شرق الولايات المتحدة قراءة الصحف من خلال ضوئهم.









اكتشف الباحثون الآن روايات شهود عيان جديدة تعود إلى عام 1582 عندما كانت عاصفة شمسية ضخمة جعلت الناس في جميع أنحاء العالم مقتنعين بأن العالم كان على وشك الانتهاء.









كتب المؤلف البرتغالي بيرو رويز سواريس في ذلك الوقت: "اندلع حريق هائل في السماء باتجاه الشمال واستمر ثلاث ليال"، بدا كل ذلك الجزء من السماء مشتعلًا بالنيران؛ يبدو أن السماء كانت تحترق. لم يتذكر أحد أنه رأى شيئًا كهذا.









كانت هناك تقارير مماثلة عن أضواء غريبة في السماء في اليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية وعشرات الدول الأخرى ، وفقًا لمؤلفي ورقة بحثية جديدة من جامعة كورنيل.









كانت العاصفة الشمسية عام 1582 قوية جدًا لدرجة أنها تسببت في ظهور الشفق القطبي، الذي لم يكن مفهومًا كثيرًا في ذلك الوقت وموضوع العديد من الأساطير، بالقرب من خط الاستواء ، وليس فقط عند القطبين.









ينظر باحثو الطاقة الشمسية الآن إلى الماضي لاكتشاف المزيد عن أنماط عواصف الشمس وما إذا كان يمكن التنبؤ بها، و يبدو أن السجل التاريخي يشير إلى أن العواصف الكبرى مثل تلك التي حدثت في عام 1582 هي، على الأقل ، تحدث مرة واحدة في القرن، ولذا يجب أن نتوقع أن تضرب واحدة أو أكثر منها الأرض في القرن الحادي والعشرين.



