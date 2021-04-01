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رياضة

أندريسكو تضع حدًا لمغامرة سوريبيس في ميامي المفتوحة للتنس

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:25 ص
صدى البلد
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محمد سمير
وضعت اللاعبة الإسبانية، سارة سوريبيس، نهاية لأسبوع مذهل من المشاركة ببطولة ميامي لتنس الأساتذة، ذات الألف نقطة، عقب خسارتها في الدور ربع النهائي أمام الكندية بيانكا أندريسكو، بواقع مجموعتين لواحدة.

واحتاجت أندريسكو لساعتين و35 دقيقة، للفوز على سوريبيس بنتيجة 6-4 و3-6 و6-3، والإطاحة بها من البطولة.

وبهذا الفوز، تمكنت اللاعبة الكندية من بلوغ الدور نصف النهائي الثاني هذا الموسم، بعد بطولة فيليب أيلاند للتنس في ملبورن .

وستسعى أندريسكو للوصول للمباراة النهائية، خلال مواجهتها المقبلة، في الدور نصف النهائي أمام اليونانية ماريا ساكاري، التي حققت مفاجأة كبرى بفوزها على اليابانية نعومي أوساكا، المصنفة الثانية عالميا، بنتيجة 6-0 و6-4.

وستكون المباراة الأخرى بالدور نصف النهائي، بين الأسترالية آشلي بارتي، المصنفة الأولى عالميا، والأوكرانية إلينا سفيتولينا.
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