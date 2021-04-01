محاضرة فنية للاعبي الأهلي في السودان اليوم

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة للاعبي الفريق قبل المران الأول الذي يقام اليوم علي ملعب الجوهرة الزرقاء في السودان.





ويستعرض الجهاز الفني بعض الجوانب الخططية والفنية استعدادًا لمباراة فريق المريخ السوداني المقرر إقامتها بعد غد السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وتضم قائمة الأهلي التي اختارها بيتسو موسيماني المدير الفني لمواجهة المريخ٢٤ لاعبًا هم: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان، وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي، وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.





ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة المريخ بعد غد السبت، بعد الفوز العريض الذي حققه خارج الديار في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة.





وخاض الأهلي حتى الآن4 مباريات في دور المجموعات، ويحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط ، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة، ولم يخسر سوى مباراة واحدة من سيمبا في تنزانيا.











