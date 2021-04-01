صحة النواب: مدينة الدواء أكبر مشروع بمنطقة الشرق الأوسط لضبط السوق وتعد أحد أذرع الدولة

قال النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مدينة الدواء التى يفتتحها اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمنطقة الخانكة، حلم طال انتظاره طويلا، كما أنها تعد أحد أهم وأبرز المشروعات القومية خلال العصر الحديث، لما تمثله من أهمية كبيرة فى القضاء على أزمة نقص الأدوية، وفتح مجال للتصدير، بالإضافة لضبط سوق الدواء الذى شهد تذبذب خلال الفترة الأخيرة.





وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن المدينة بمثابة الحلم القومى، كما تعد أكبر المشروعات القومية فى منطقة الشرق الأوسط، وتم تنفيذها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية، لنها ستكون أحد أذرع الدولة، وتقام على مساحة 180 ألف متر، بطاقة إنتاجية 150 مليون عبوة سنويا، وتضم مصنعين منهم مصنع الأدوية غير العقيمة يضم 15 خط إنتاج.





وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن المدينة توفر احتياجات الدولة من الدواء، وتساهم بقوة فى فتح مجال للتصدير، خاصة وأنها تعتمد على استخدام الماكينات الحديثة من الماركات العالمية، وجهزت بأحدث النظم العالمية، وتعمل كافة الماكينات بشكل آلى، وسيكون المواطن المصرى هو محور الاهتمام أولا، حيث ستعمل المدينة على توفير دواء آمن وفعال للمواطن المصرى، باعتبارها أحد أذرع الدولة لمواجهة نقص الادوية، بالإضافة لخطة تجعلها مركز إقليمي للتعاون مع الشركات الأجنبيه العالمية، خاصة وأنها تطبق أعلى معايير الجودة، وذلك عبر فلسفة تتمثل فى بناء الجودة بدلا من مراقبتها، بالإضافة لتطبيق نظام حوكمة إلكتروني، يساعد على متابعة كافة أشكال العمل إلكترونيا.