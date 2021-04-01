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رياضة

موسيماني يناقش مع الجهاز المعاون بالاهلي الاستعداد لمباراة المريخ

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:23 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع الجهاز المعاون له صباح اليوم لمناقشة بعض الأمور الخاصة باستعدادات الفريق لمباراة المريخ السوداني.

وناقش موسيماني مع معاونيه برنامج الإعداد والوحدات التدريبية؛ من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب؛ للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع المريخ السوداني بعد غد السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 وتضم بعثة الأهلي في السودان٢٤ لاعبًا هم: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة، وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.

يذكر أن  الأهلي قدم مباراة كبيرة في الجولة الماضية من دور المجموعة لدوري أبطال إفريقيا ونجح في تحقيق فوز مهم وعريض خارج الديار أمام فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة وفيتا كلوب بالكونغو وتعادل مع فيتا بالقاهرة وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.

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