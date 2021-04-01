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فن

من أمام سيارته الفاخرة.. محمد رجب في أحدث ظهور

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:43 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان محمد رجب صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر محمد رجب من أمام سيارته الفاخرة.

وشارك محمد رجب فى بطولة مسلسل "ضربة معلم" وهو من  تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

"ضربة معلم" التعاون الثانى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، إيهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.
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