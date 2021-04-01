التنمية المحلية: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الوضع بالمحافظات مع تحذيرات الأرصاد

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اليوم الخميس، تقريرًا من غرفة العمليات إدارة الأزمات بالوزارة عن متابعة حالة الطقس السيئ الذى تشهده بعض المحافظات وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية عن سوء حالة الطقس.

يأتي ذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات التي تتعرض لموجة من الطقس السيئ والأمطار.





وأشار التقرير الصادر عن غرفة العمليات الى استقرار الحالة الجوية مع انخفاض في درجات الحرارة في بعض المحافظات وسقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض مراكز مطروح وخاصة مدينتى والعلمين وجارى العمل على إزالة التراكمات بالطرق .

وأوضح التقرير إنه تم إيقاف اعمال الملاحة بميناء الصيد بالبرلس بمحافظة كفرالشيخ مع استقرار الحالة الجوية عامة في باقي المحافظات.



