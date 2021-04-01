رئيس مدينة الدواء : نعمل على توفير الأدوية الحيوية للقطاع الصحى خاصة للأمراض المزمنة





وأضاف عمرو ممدوح ، خلال كلمته خلال افتتاح الرئيس السيسي للمدينة ، أن هذه المحاور تعمل على تحفيز وزيادة انتاجية الفرد وليكون لدينا كوادر بشرية على أعلى مستوى.





وأشار إلى ان التحديث المستمر للمستحضرات نعمل فيه على 3 محاور ، وهى توفير الادوية الحيوية الاساسية للقطاع الصحى فى معظم العلاجات وخاصة الامراض المزمنة مثل الضغط والسكر والقلب وغيرها ، التنسيق مع هيئة الدواء لطرح أدوية حديثة وتوفيرها بأسعار وجودة مناسبة .

قال دكتور عمرو ممدوح ، الرئيس التنفيذى لمدينة الدواء ، إن الموارد البشرية لا تقتصر فقط على الشئون الإدارية بل يتركز على زيادة إنتاجية الفرد ، ونعمل على تحقيق هذا الهدف لزيادة الكفاءات ووضع انظمة تقييم للأداء واضحة وعادلة تدريب وتأهيل المستمر للافراد ووضع بنية عمل توفير الحوافز للعمل الجماعى والفنى .