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عايزين يكون لينا دور.. رئيس مدينة الدواء يكشف الإستراتيجية التسويقية لجذب المواطن والأطباء

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:07 ص
الرئيس التنفيذي لمدينة
الرئيس التنفيذي لمدينة الدواء، الدكتور عمرو ممدوح
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هاجر إبراهيم
قال الرئيس التنفيذي لمدينة الدواء، الدكتور عمرو ممدوح،  إن الإستراتيجية التسويقية لشركة جيتو فارما تتمحور حول أربعة عناصر، أولهما الفوز بثقة المريض المصرى والأطباء فى جودة المستحضرات ومضاهاتها للشركات العالمية، بالإضافة إلى تلبية احتياجات القطاع الصحي بالدولة والقطاع الخاص.

وأضاف "ممدوح" خلال إفتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، أنه يتم بالمدينة عمل شراكات إستراتيجية وعقود تنيع مع شركات عالمية، حيث يتم تصدير للمنتج والاهتمام بالتصدير بالقاهرة الأفريقية.

وتابع أن المدينة تهدف إلى الحصول على ثقة المواطن والأطباء فى جودة المستحضرات، لافتا إلى أن من أهم العوامل التى تساعد على بناء الثقة هو الشعور بفعالية المنتج.

وأكد أن المدينة تقوم بتشكيل فريق تسويق ومبيعات وتقديم المواد التعريفية للمنتجات، بالإضافة إلى المشاركة فى الدورات التعليمية، متابعا: "عايزين يبقي لينا دور فى نشر الدواء"

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