عايزين يكون لينا دور.. رئيس مدينة الدواء يكشف الإستراتيجية التسويقية لجذب المواطن والأطباء

وأضاف "ممدوح" خلال إفتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، أنه يتم بالمدينة عمل شراكات إستراتيجية وعقود تنيع مع شركات عالمية، حيث يتم تصدير للمنتج والاهتمام بالتصدير بالقاهرة الأفريقية.





وتابع أن المدينة تهدف إلى الحصول على ثقة المواطن والأطباء فى جودة المستحضرات، لافتا إلى أن من أهم العوامل التى تساعد على بناء الثقة هو الشعور بفعالية المنتج.





وأكد أن المدينة تقوم بتشكيل فريق تسويق ومبيعات وتقديم المواد التعريفية للمنتجات، بالإضافة إلى المشاركة فى الدورات التعليمية، متابعا: "عايزين يبقي لينا دور فى نشر الدواء"



