ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

مؤتمر للتمكين الثقافي لذوى الاحتياجات بقصور الثقافة في مواجهة كورونا

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:50 ص
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
تعقد الهيئة العامة لقصور الثقافة الدورة الثانية عشرة لمؤتمر التمكين الثقافي بعنوان "دور مؤسسات المجتمع في حماية وتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة في مواجهة جائحة كورونا"، وذلك خلال يومى 5 ، 6 أبريل الجارى، بقاعة على مبارك بدار الكتب والوثائق القومية، يرأس المؤتمر أ.د مسعد عويس، ويتولى أمانته محمد زغلول، والأمين العام المساعد ممدوح أبو يوسف، ورئيس لجنة الأبحاث أ.د جمال شفيق.

يناقش المؤتمرعدة محاور فرعية منها، "التحديات الجديدة التي تواجه ذوى الاحتياجات الخاصة وأسرهم في ظل تداعيات جائحة كورونا"، "دور المؤسسات الحكومية والأهلية في تقديم الدعم النفسى والاجتماعى والطبى وإدارة والأزمات أثناء فترة الجائحة لدى ذوى الاحتياجات وأسرهم"، "توظيف تكنولوجيا التحول الرقمى في خدمة قضايا ذوى الاحتياجات الخاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا"، "دور وسائل الإعلام المختلفة في التوعية بمخاطر الجائحة والوقاية منها والتخفيف من أثارها"، "نماذج من التجارب والخبرات المحلية والإقليمية والعالمية لمواجهة تداعيات جاحة كورونا لدى ذوى الاحتياجات الخاصة وأسرهم"، "سبل تحقيق جودة الحياة لدى ذوى الاحتياجات الخاصة وأسرهم في ظل جائحة كورنا. 

يكرم المؤتمر فى هذه الدورة د. جمعة دبل، إسراء عماد، أنطون ماجد، ألاء عبد العزيز، بسملة أيمن، دعاء السبع، على أبو زيدان بإهدائهم ميدالية الهيئة وشهاة تقدير، بالإضافة إلى منح شهادات ودروع الهيئة لرئيس المؤتمر، ورئيس لجنة الأبحاث، بحضور أ.د محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحة والوقائية، اللواء طبيب محمد رضا عوض مدير مركز الطب الطبيعى والتأهيلى بالقوات المسلحة السابق.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بمناسبة تعامد الشمس.. شاهد | تنظيم فعاليات ثقافية لفرق الفنون الشعبية بقصور ومسارح أسوان

مايا مرسي: 165 تدبير وقرار وإجراء داعم للمرأة المصرية خلال كورونا

وزيرة التخطيط: التمكين الاقتصادي للمرأة ضرورةً.. ومصر تعتز بمحورية دور المرأة في إعداد وصياغة وتنفيذ رؤية مصر 2030

التخطيط: التمكين الاقتصادي للمرأة ضرورةً لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية

في اليوم العالمي لها.. 21 إجراء اتخذتها مصر لمساندة المرأة خلال جائحة كورونا

رئيس التنظيم والإدارة يستعرض ملامح خطة الحكومة لمواجهة جائحة كورونا في منتدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

ترشيحاتنا

صاحب الـ 19 عاما.. وزيرة الهجرة تهنئ شابًا مصريًا بألمانيا فاز في الانتخابات البرلمانية

جريمة وحشية تنهي حياة ملكة جمال روسية.. والغيرة الدافع الرئيسي

وزير النقل يعنف مسئولين بالسكة الحديد ويعبر عن استيائه بسبب الإهمال بمحطة طنطا

الأمر خطير.. بيان عاجل من الصحة العالمية بخصوص ارتفاع إصابات كورونا

7 زيجات ومنع من دخول السعودية.. أزمات لاحقت سوسن بدر

الصحة تعلن توصياتها للحد من فيروس كورونا خلال شهر رمضان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات نيسان باترول نيزمو 2021 بعد طرحها في الشرق الأوسط .. صور

مرض النسيان .. أشهر طرق علاجه عند الأطفال

القائمة الكاملة لأسعار نيسان 2021 بالسعودية