مؤتمر للتمكين الثقافي لذوى الاحتياجات بقصور الثقافة في مواجهة كورونا

تعقد الهيئة العامة لقصور الثقافة الدورة الثانية عشرة لمؤتمر التمكين الثقافي بعنوان "دور مؤسسات المجتمع في حماية وتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة في مواجهة جائحة كورونا"، وذلك خلال يومى 5 ، 6 أبريل الجارى، بقاعة على مبارك بدار الكتب والوثائق القومية، يرأس المؤتمر أ.د مسعد عويس، ويتولى أمانته محمد زغلول، والأمين العام المساعد ممدوح أبو يوسف، ورئيس لجنة الأبحاث أ.د جمال شفيق.





يناقش المؤتمرعدة محاور فرعية منها، "التحديات الجديدة التي تواجه ذوى الاحتياجات الخاصة وأسرهم في ظل تداعيات جائحة كورونا"، "دور المؤسسات الحكومية والأهلية في تقديم الدعم النفسى والاجتماعى والطبى وإدارة والأزمات أثناء فترة الجائحة لدى ذوى الاحتياجات وأسرهم"، "توظيف تكنولوجيا التحول الرقمى في خدمة قضايا ذوى الاحتياجات الخاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا"، "دور وسائل الإعلام المختلفة في التوعية بمخاطر الجائحة والوقاية منها والتخفيف من أثارها"، "نماذج من التجارب والخبرات المحلية والإقليمية والعالمية لمواجهة تداعيات جاحة كورونا لدى ذوى الاحتياجات الخاصة وأسرهم"، "سبل تحقيق جودة الحياة لدى ذوى الاحتياجات الخاصة وأسرهم في ظل جائحة كورنا.





يكرم المؤتمر فى هذه الدورة د. جمعة دبل، إسراء عماد، أنطون ماجد، ألاء عبد العزيز، بسملة أيمن، دعاء السبع، على أبو زيدان بإهدائهم ميدالية الهيئة وشهاة تقدير، بالإضافة إلى منح شهادات ودروع الهيئة لرئيس المؤتمر، ورئيس لجنة الأبحاث، بحضور أ.د محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحة والوقائية، اللواء طبيب محمد رضا عوض مدير مركز الطب الطبيعى والتأهيلى بالقوات المسلحة السابق.