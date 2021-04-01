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فن

مقابل 450 مليون دولار.. نتفليكس تستحوذ على سلسلة أفلام Knives Out

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:32 م
Knives Out
Knives Out
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نجلاء سليمان

حصلت منصة نتفليكس الأمريكية على الحقوق الحصرية لعرض وتوزيع الجزء الثاني والثالث  من فيلم الجريمة والغموض Knives Out، الذي حقق نجاحا كبيرا عقب طرح النسخة الأولى منه عام 2019.


حقق الجزء الأول من فيلم Knives Out، الذي يتصدر أفيشه بطل سلسلة أفلام جيمس بوند، دانيال كريج، حوالي 300 مليون دولار في دور العرض، رشح لجائزة أوسكار أفضل سيناريو أصلي عام 2020.


تكلفت ميزانية الفيلم 40 مليون دولار، وكان الصراع على باقي أجزاء السلسلة، محموما حتى نجحت نتفليكس في الحصول على شراء هذه الأفلام مقابل 450 مليون دولار، وسيبدأ تصوير الجزء الثاني 28 يونيو في اليونان.


لعب دانيال كريج في الجزء الأول دور محقق مخضرم، يحاول كشف غموض جريمة قتل داخل واحدة من أغنى العائلات، وسيستمر في حل العديد من الألغاز في الأجزاء المستقبلية بحسب موقع فاريتي، مع المخرج ريان جونسون.


لم تقرر نتفليكس حتى الآن إمكانية طرح الأفلام في دور العرض بالتوازي مع منصتها الإلكترونية، وشارك في بطولة الجزء الأول آنا دي أرماس، كريس إيفانز،  كريستوفر بلامر، كاثرين لانجفورد.

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