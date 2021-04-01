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أخبار العالم

رغم مخاطره وحظره .. رئيس ألمانيا يتلقى جرعة تطعيم بلقاح أسترازينكا

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:05 م
على صالح
تلقى الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ، 65 عامًا، الجرعة الأولى من لقاح أسترازينكا ضد فيروس كورونا اليوم الخميس، حيث تكافح الحكومة لإعادة بناء الثقة في الدواء.


وقال الرئيس الالماني في بيان له اليوم الاثنين، "أنا أثق في اللقاحات التي تمت الموافقة عليها في ألمانيا. تلقيت اليوم أول لقطة لي من استرازينكا، التطعيم هو الخطوة الحاسمة على طريق الخروج من الوباء. اغتنم الفرص! انضم إلىّ!".


وأوصت اللجنة الدائمة المعنية بالتطعيم في معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الثلاثاء باستخدام اللقاح البريطاني-السويدي لمن هم في سن 60 عامًا وأكثر بعد أن تسببت حالات إصابة الأشخاص الأصغر سنًا بجلطات دموية في تعليق ألمانيا طرح اللقاح الشهر الماضي.
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