فقدان الشهية والوزن .. أبرز أعراض إصابة طفلك بالديدان

لا تختلف أعراض الإصابة بالديدان سواء الديدان المعوية ، أو الديدان الطفيلية ، كثيرا، حيث انها كائنات حية بسيطة تتغذى على جسم الإنسان.
ويعرف المتابعين الأنواع الأكثر شيوعًا ، مثل الديدان الشريطية والديدان الدبوسية، لكنهم قد يكونون أقل وعيًا بالآخرين.
ويمكن أن تسبب الديدان المعوية العديد من الأعراض في الجسم ، بعضها يشبه أعراض اضطرابات الأمعاء الأخرى.
أعراض الإصابة بالديدان
قد تسبب كل نوع من أنواع الديدان المعوية أعراضًا مختلفة ، وقد تختلف الأعراض أيضًا من شخص لآخر.
اعراض الإصابة بالديدان ما يلي:
فقدان الشهية
تعب
وجع بطن
النفخ
غثيان
فقدان الوزن
و اضطراب في المعدة
في بعض الحالات ، قد يبدأ الشخص في تمرير أجزاء من الدودة المعوية في البراز وفي حالات نادرة ، قد تؤدي الدودة المعوية إلى انسداد شديد في الأمعاء ، مما يجعل من الصعب على الشخص التبرز.