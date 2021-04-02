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مرأة

فقدان الشهية والوزن .. أبرز أعراض إصابة طفلك بالديدان

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:04 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
لا تختلف أعراض الإصابة بالديدان سواء الديدان المعوية ، أو الديدان الطفيلية ،  كثيرا، حيث انها كائنات حية بسيطة تتغذى على جسم الإنسان.

ويعرف المتابعين الأنواع الأكثر شيوعًا ، مثل الديدان الشريطية والديدان الدبوسية، لكنهم قد يكونون أقل وعيًا بالآخرين.

ويمكن أن تسبب الديدان المعوية العديد من الأعراض في الجسم ، بعضها يشبه أعراض اضطرابات الأمعاء الأخرى. 

أعراض الإصابة بالديدان 
قد تسبب كل نوع من أنواع الديدان المعوية أعراضًا مختلفة ، وقد تختلف الأعراض أيضًا من شخص لآخر.
اعراض الإصابة بالديدان ما يلي:
فقدان الشهية
تعب
وجع بطن
النفخ
غثيان
فقدان الوزن
و اضطراب في المعدة
في بعض الحالات ، قد يبدأ الشخص في تمرير أجزاء من الدودة المعوية في البراز وفي حالات نادرة ، قد تؤدي الدودة المعوية إلى انسداد شديد في الأمعاء ، مما يجعل من الصعب على الشخص التبرز.
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