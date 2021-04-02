فقدان الشهية والوزن .. أبرز أعراض إصابة طفلك بالديدان

لا تختلف أعراض الإصابة بالديدان سواء الديدان المعوية ، أو الديدان الطفيلية ، كثيرا، حيث انها كائنات حية بسيطة تتغذى على جسم الإنسان.

ويعرف المتابعين الأنواع الأكثر شيوعًا ، مثل الديدان الشريطية والديدان الدبوسية، لكنهم قد يكونون أقل وعيًا بالآخرين.

ويمكن أن تسبب الديدان المعوية العديد من الأعراض في الجسم ، بعضها يشبه أعراض اضطرابات الأمعاء الأخرى.





أعراض الإصابة بالديدان

قد تسبب كل نوع من أنواع الديدان المعوية أعراضًا مختلفة ، وقد تختلف الأعراض أيضًا من شخص لآخر.

اعراض الإصابة بالديدان ما يلي:

فقدان الشهية

تعب

وجع بطن

النفخ

غثيان

فقدان الوزن

و اضطراب في المعدة