سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 2 أبريل

يقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الخميس 2 إبريل 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي المصري.
وسجل سعر صرف الدولار في تعاملات اليوم 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .
أسعار العملات الأجنبية
سجل سعر اليورو 18.30 جنيه للشراء و18.49 جنيه للبيع.
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.45 جنيه للشراء و 21.71 جنيه للبيع ، وهو الأعلى سعرا بين العملات الأجنبية مقارنة بالجنيه.
وسجل الفرنك السويسرى 16.55 جنيه للشراء و 16.71 جنيه للبيع .
واستقرت كورنا سويدية 1.78 جنيه للشراء و1.81 جنيه للبيع .
أسعار العملات الآسيوية اليوم
سجل ين يابانى نحو 14.09 جنيه للشراء و 14.27 جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى عند 2.38 جنيه للشراء و2.40 جنيه للبيع