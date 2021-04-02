ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 2 أبريل

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:31 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
يقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الخميس 2 إبريل 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي المصري.

وسجل سعر صرف الدولار في تعاملات اليوم 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية

سجل سعر اليورو 18.30 جنيه للشراء و18.49 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.45 جنيه للشراء و 21.71 جنيه للبيع ، وهو الأعلى سعرا بين العملات الأجنبية مقارنة بالجنيه.

وسجل الفرنك السويسرى 16.55 جنيه للشراء و 16.71 جنيه للبيع .

واستقرت كورنا سويدية 1.78 جنيه للشراء و1.81 جنيه للبيع .

أسعار العملات الآسيوية اليوم

سجل ين يابانى نحو 14.09 جنيه للشراء و 14.27 جنيه للبيع.

وبلغ اليوان الصينى عند 2.38 جنيه للشراء و2.40 جنيه للبيع
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الدولار بــ15.66 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الأسبوع

الدولار بـ15.66 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم

الدولار يسجل 15.62 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 8-2-2021

الدولار يتراجع 4 قروش في أسبوع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 12-2-2021

الدولار بــ15.72 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية فى مستهل تعاملات اليوم

تعرف على أسعار العملات الأجنبية خلال ختام تعاملات الأسبوع

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. أتربة ورياح على عدة مناطق بالبلاد

أبرزهم النحت والتقليد والتمثيل.. صابر يمتلك 8 مواهب ذهبية ويحلم بالشهرة.. فيديو

بشأن الاحترام.. محمد محسن يوجه رسالة لمتابعيه عبر تويتر

الزمالك غلط .. العامري فاروق يكشف كواليس إلغاء مباراة كرة السلة وسر الأزمة

اتحاد الكرة يرفض إلغاء الموسم الحالي للدورى الممتاز.. تفاصيل

موعد انضمام محمد صلاح إلى قائمة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو

Advertisements

بعد انتهاء قانون التصالح.. تعرف على شروط إصدار تراخيص البناء الجديدة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. أتربة ورياح على عدة مناطق بالبلاد

محمد صلاح يتدخل لحل أزمة حذاء طارق حامد في المنتخب .. تفاصيل

خطأ بشري.. قائد القاطرة «مساعد 2» يكشف مفاجآت جديدة في واقعة جنوح السفينة البنمية

أول رد فعل من أحمد فتحي عقب تردد أنباء عن قرب إعلان بيراميدز بيعه

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 أبريل 2021

10 معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور قبل عبورها قناة السويس

أخطاء الإدارة تتوالى .. نجم الزمالك المعار حر ومن حقه التوقيع مع أي نادي مجانا

41 قتيلا و70 جريحا وإجلاء العشرات.. شاهد اللحظات الأولى من حادث قطار تايوان.. فيديو وصور

حدث مهيب.. CBS الأمريكية: السيسي قائد مصر وسليل الفراعنة يكرم مومياوات الملوك

ٱخر كلام .. قمة رمضان بين الأهلي والزمالك في موعدها

أخبار الرياضة .. الدحيل القطري يضع الرتوش الأخيرة لضم فرجاني ساسي.. أول رد فعل من أحمد فتحي عقب أنباء رحيله من بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن سي فود للشيف شربيني

السعودية تستعد لإطلاق سباق إكستريم إي غدا .. صور

تعرف على مواصفات وأسعار BMW X7 موديل 2021 في السوق السعودي