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تعليم

الإضاءة الزرقاء تكسو مباني التعليم اليوم .. وكلمة عن التوحد في الإذاعة المدرسية غدا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:01 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بإنارة المنشآت التعليمية اليوم الجمعة باللون الأزرق احتفالًا باليوم العالمى للتوحد، الذي يوافق الثاني من أبريل سنويًا كما حددته هيئة الأمم المتحدة.

ويتضمن برنامج احتفال الوزارة باليوم العالمي للتوحد، تقديم كلمة عن التوحد في الإذاعة المدرسية يوم السبت في جميع مدارس التعليم العام والفني لتوعية الطلاب بخصائص زملائهم من ذوي التوحد خاصة مع اتجاه الوزارة نحو الدمج الشامل. 


وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 2007 بالإجماع يوم 2 أبريل بوصفه اليوم العالمى للتوعية بمرض التوحد (القرار 139/62) لتسليط الضوء على الحاجة للمساعدة على تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد، حتى يتمكنوا من العيش حياة كاملة وذات مغزى كجزء لا يتجزأ من المجتمع، وتم إقامة أول احتفال فى 2008.
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