استقالة مساعد وزير التعليم من منصبها بشكل مفاجئ لأسباب غير معلنة

وكانت قد تولت إنجي مشهور منصب مستشار الوزير لشئون ذوي الإعاقة والتوحد والاحتياجات الخاصة، لتشرف على قطاع يضم قرابة 2 مليون طالب وطالبة في مدارس الجمهورية ، ثم أصبحت مساعداً لوزير التربية والتعليم .





ونجحت في إصدار القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017، بشأن قبول التلاميذ ذوى الاحتياجات البسيطة بمدارس التعليم العام، بالإضافة إلى بطولات التربية الفكرية والبطولات العربية لتشجيع ذوي الاحتياجات الخاصة وتحفيزهم لصنع النجاحات ، كما عملت مشهور على تنفيذ مجموعة من البروتوكولات مع العديد من الجهات التي لها علاقة بمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تذليل الصعوبات التي تواجههم أثناء الدمج في المجتمع.