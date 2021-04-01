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تعليم

استقالة مساعد وزير التعليم من منصبها بشكل مفاجئ لأسباب غير معلنة

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:30 م
مساعد وزير التعليم
مساعد وزير التعليم
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ياســـمين بدوي
أكدت الدكتورة إنجي مشهور مساعد الوزير للشئون التنفيذية والمتابعة والتربية الخاصة، أنها قد تقدمت رسميًا للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم باستقالتها من منصبها.

من جانبه قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني استقالة "مشهور" ، دون الإعلان أو الإفصاح بأي شكل من الاشكال عن تفاصيل وأسباب هذه الاستقالة .

وكانت قد تولت إنجي مشهور منصب مستشار الوزير لشئون ذوي الإعاقة والتوحد والاحتياجات الخاصة، لتشرف على قطاع يضم قرابة 2 مليون طالب وطالبة في مدارس الجمهورية ، ثم أصبحت مساعداً لوزير التربية والتعليم .

ونجحت في إصدار القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017، بشأن قبول التلاميذ ذوى الاحتياجات البسيطة بمدارس التعليم العام، بالإضافة إلى بطولات التربية الفكرية والبطولات العربية لتشجيع ذوي الاحتياجات الخاصة وتحفيزهم لصنع النجاحات ، كما عملت مشهور على تنفيذ مجموعة من البروتوكولات مع العديد من الجهات التي لها علاقة بمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تذليل الصعوبات التي تواجههم أثناء الدمج في المجتمع.
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