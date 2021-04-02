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أخبار العالم

سوريا.. اجتماع للفريق الحكومي المعني بالتصدي لوباء كورونا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:16 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أكد الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا في سوريا، جهازية المستشفيات العامة والاستعداد للتعامل مع التطورات الحاصلة في ظل انتشار الفيروس.

وعقد الفريق الحكومي اليوم، اجتماعا قيم فيه القرارات المتخذة لتعزيز منظومة العمل الصحي في البلاد وتجهيز المستشفيات لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس التاجي.

وأكد الفريق الحكومي خلال الاجتماع، حسب وكالة "سانا" السورية، أنه قام باتخاذ ما يلزم لضمان زيادة أجهزة التنفس الاصطناعي وأسرة العناية المشددة وعمل سيارات الإسعاف والتجهيزات الطبية وتأمين مستلزماتها من وقود وصيانة.

وجدد الفريق الحكومي خلال اجتماعه برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء التأكيد على التشدد في تطبيق القرارات المتخذة للحد من انتشار الوباء ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع واتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية.

واستعرض الفريق ما تم إنجازه بالفترة الماضية، حيث تم تركيب خزان إضافي للأوكسجين السائل بسعة 10 أطنان في مشفى "المواساة" وتأمين 100 إسطوانة أوكسجين احتياطية لمشفى "جراحة القلب" مع استمرار العمل لتجهيز مشفى "دمر" بكل الأدوات المطلوبة بالسرعة الكلية وتأمين التجهيزات الضرورية لاستثمار قسم من مشفى "الشرطة" لعلاج المصابين بالفيروس.

وشدد الفريق الحكومي على ضرورة التنسيق بين الوزارات كافة ولا سيما وزارتي الصحة والتعليم العالي لزيادة جهوزية المشافي العامة لجهة توفير الكادر الطبي المؤهل وأدوات الوقاية الشخصية وأجهزة تنفس اصطناعي إضافية والعمل على استثمار كل الإمكانيات المتاحة بالشكل الأمثل والاستعداد الدائم للتعامل مع التطورات الحاصلة لجهة انتشار الوباء في المحافظات.

وطلب الفريق الحكومي من وزارتي الصحة والإعلام التنسيق المشترك لإقامة ندوات أسبوعية على وسائل الإعلام الوطني تضم نخبة من الأطباء المختصين للتعريف بالبروتوكولات العلاجية المعتمدة لعلاج المصابين بكورونا والتطورات الحاصلة عليها وخاصة للمرضى الذين يتلقون العلاج في المنازل ولا تستدعي حالتهم دخول المشافي.
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