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سيارات

تعرف على مواصفات وأسعار BMW X7 موديل 2021 في السوق السعودي

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:57 ص
مواصفات و اسعار
مواصفات و اسعار BMW X7 مويل 2021 في السوق السعودي
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صبري طلبه

يشارك العملاق البافاري BMW بالعديد من الطرازات القوية داخل السوق السعودي للسيارات، و من بين الفئات المطروحة تأتي النسخة BMW X7 موديل 2021 بالعديد من القدرات الفنية، إلى جانب امتلاكها لتصميم منفرد سواء كانت من الناحية الأمامية، أو بحزمة التجهيزات الداخلية.

تتوفر السيارة عبر نسختين الاولى بمحرك سداسي الاسطوانات V6، سعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 335 حصان، مع 450 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء ذات 8 سرعات.

وبهذه الامكانيات الفنية تستطيع هذه النسخة أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل لسرعة 100 كم خلال فترة زمنية مدتها 6.1 ثانية، بينما تستمد النسخة الثانية قوتها من سواعد محرك V8 سعة بقوة 462 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 650 نيوتن/متر، و بسرعة قصوى تصل لـ 250 كم/ساعة.

مما يجعلها تتسارع من 0 لـ 100 في غضون 5.4 ثانية، بينما بلغ استهلاكها من الوقود نحو 8.8 لتر، و ذلك عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كم.

تحتوي السيارة على مقاعد أمامية مدفأة و قابلة للتعديل، مع مساحة داخلية تتسم بالرحابة، كما زودت بعدد 10 مكبرات صوتية، و شاشة كبيرة لعرض الوسائط المتعددة بلغ قياسها 12.3 بوصة تدعم نظام ابل كار بلاي و اندرويد أوتو، مع مكييف هواء أوتوماتيكي، و عجلة قيادة متعددة المهام.

 

و يبلغ سعر السيارة بي ام دابليو X7 موديل 2021 داخل السوق السعودي بقيمة قدرها :

الفئة الأولى أوتوماتيك  موديل  XDRIVE40I 2021محرك 3000 سي سي بسعر 473 ألف ريال سعودي.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل XDRIVE50I 2021 محرك 4400 سي سي بسعر 562.100 ريال سعودي.

تعرف على مواصفات وأسعار BMW X7 موديل 2021 في السوق السعودي
تعرف على مواصفات وأسعار BMW X7 موديل 2021 في السوق السعودي
تعرف على مواصفات وأسعار BMW X7 موديل 2021 في السوق السعودي
تعرف على مواصفات وأسعار BMW X7 موديل 2021 في السوق السعودي
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