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رياضة

الدرندلي يكشف آخر استعدادات الأهلي لمواجهة المريخ السوداني

الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:15 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف خالد الدرندلي امين صندوق النادي الاهلي ورئيس بعثة الفريق في السودان عن اخر استعدادات الفريق لمواجهة المريخ السوداني في الجوله الخامسه من دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا السبت المقبل.

وأكد الدرندلي في تصريحات لـ قناة " الأهلي " أن البعثة في أفضل حال في ظل اهتمام مسؤولي المريخ الشديد بالبعثة مشددا أن الفريق لا يشعر بالغرابة مطلقا في ظل دعم ومساندة الجماهير لهم.

وأضاف أن مباراة الفريق أمام المريخ مباراة هامة ولكنها مجرد مباراة كرة قدم وليست معركة مشددا ان الجميع يجب ان يتجنب إثارة التعصب والتوتر.

واكمل ان الفريق يسعى لتقديم نتيجة إيجابية خلال المباراة مشددا ان الأهلي قادر على اللعب امام اي فريق مهما كانت الظروف صعبه وشاقه.

وأضاف ان درجه الحراره مرتفعة في السودان وتصل لـ 36 درجه ولكن لاعبي الفريق لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع كافة الظروف الصعبة.
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