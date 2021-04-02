ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 2 أبريل 2021

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:31 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
يقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى تفاصيل أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 2 أبريل 2021 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي المصري.

وسجل سعر الدينار الكويتى اليوم 48.93  جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع .

اقرأ أيضا:

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.15 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.41 جنيه للشراء 41.74 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.75 جنيه للشراء و22.20 جنيه للبيع.

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.69 جنيه للشراء و 40.88 جنيه للبيع .

وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.01 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الدينار الكويتي الأعلى.. أسعار العملات العربية بمستهل التعاملات

الدينار الكويتي يسجل 52.06 جنيها للبيع.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 29-1-2021

الدينار الكويتي الأغلى.. أسعار العملات العربية فى مستهل التعاملات

الدينار الكويتى الأعلى.. تعرف على أسعار العملات العربية اليوم الاثنين 15-2-2021

أسعار العملات العربية خلال مستهل تعاملات اليوم

الدينار الكويتى الأعلى.. تعرف على أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 16-3-2021

ترشيحاتنا

موجز السوشيال .. وفاة والد بسمة بوسيل .. ورامي جمال يوجه رسالة لـ جمهوره

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 - 4 - 2021 والقنوات الناقلة

بصورة مسيئة.. محاولة سيدة الانتقام من حبيبها السابق تودي بها خلف القضبان

استعدادًا لمواجهة المريخ.. الأهلي يخوض مرانه الختامي اليوم

هوندا تستدعي هوندا تستدعي سياراتها بسبب عيب خطير .. تفاصيل

بسمة بوسيل بعد وفاة والدها: راح القلب اللي كان مصبرني على قساوة الدنيا

Advertisements

بعد انتهاء قانون التصالح.. تعرف على شروط إصدار تراخيص البناء الجديدة

ٱخر كلام .. قمة رمضان بين الأهلي والزمالك في موعدها

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. أتربة ورياح على عدة مناطق بالبلاد

محمد صلاح يتدخل لحل أزمة حذاء طارق حامد في المنتخب .. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 أبريل 2021

خطأ بشري.. قائد القاطرة «مساعد 2» يكشف مفاجآت جديدة في واقعة جنوح السفينة البنمية

10 معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور قبل عبورها قناة السويس

أخطاء الإدارة تتوالى .. نجم الزمالك المعار حر ومن حقه التوقيع مع أي نادي مجانا

41 قتيلا و70 جريحا وإجلاء العشرات.. شاهد اللحظات الأولى من حادث قطار تايوان.. فيديو وصور

حدث مهيب.. CBS الأمريكية: السيسي قائد مصر وسليل الفراعنة يكرم مومياوات الملوك

أخبار الرياضة .. الدحيل القطري يضع الرتوش الأخيرة لضم فرجاني ساسي.. أول رد فعل من أحمد فتحي عقب أنباء رحيله من بيراميدز

الزمالك غلط .. العامري فاروق يكشف كواليس إلغاء مباراة كرة السلة وسر الأزمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن سي فود للشيف شربيني

السعودية تستعد لإطلاق سباق إكستريم إي غدا .. صور

تعرف على مواصفات وأسعار BMW X7 موديل 2021 في السوق السعودي