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أخصائي جهاز هضمي: افتتاح مدينة الدواء خطوة عملاقة تتماشى مع اهتمامات الدولة للنهوض بالصحة.. فيديو

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:25 ص
مدينة الأدوية
مدينة الأدوية
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نورهان رأفت
قال عبد الحميد أباظة ، أخصائي الجهاز الهضمي ، إن افتتاح مدينة الأدوية بالخانكة، خطوة عملاقة بكل المقاييس ، وتتماشى مع اهتمامات الدولة للنهوض بقطاع الصحة،مضيفا: "مصر شهدت مبادرات عديدة خلال الفترة الماضية في مجالات الصحة" .

وأضاف الدكتور عبد الحميد أباظة،في مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن الجناح الثاني لمنظومة الصحة هو الدواء ، وما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي ، دليل على قربه من الشعب ، وإدراكه لمشاكل القطاع .

وتابع:"الرئيس السيسي يهتم بمشاكل الشعب المصري الحقيقة،والمضادات الحيوية الضعيفة تؤثر على البروتوكولات العلاجية بالسلب ، والتشكيك في الدواء المصري مسألة موجودة منذ الأزل".

وقال: إن إنشاء مدينة للدواء حلم للمصريين ، واستيراد الأدوية من الخارج يدعوني للاستياء ، لأن مصر تمتلك مواد خامة كثيرة بالصحراء .

وأردف : إنتاج الشركات الوطنية للدواء المصري ؛ لعلاج فيروس سي ، سهل على المواطن دفع مبالغ باهظة ، وهو مثال حي لما تنويه مصر من توفير الأدوية المحلية .
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