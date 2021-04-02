أخصائي جهاز هضمي: افتتاح مدينة الدواء خطوة عملاقة تتماشى مع اهتمامات الدولة للنهوض بالصحة.. فيديو

قال عبد الحميد أباظة ، أخصائي الجهاز الهضمي ، إن افتتاح مدينة الأدوية بالخانكة، خطوة عملاقة بكل المقاييس ، وتتماشى مع اهتمامات الدولة للنهوض بقطاع الصحة،مضيفا: "مصر شهدت مبادرات عديدة خلال الفترة الماضية في مجالات الصحة" .





وأضاف الدكتور عبد الحميد أباظة،في مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن الجناح الثاني لمنظومة الصحة هو الدواء ، وما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي ، دليل على قربه من الشعب ، وإدراكه لمشاكل القطاع .





وتابع:"الرئيس السيسي يهتم بمشاكل الشعب المصري الحقيقة،والمضادات الحيوية الضعيفة تؤثر على البروتوكولات العلاجية بالسلب ، والتشكيك في الدواء المصري مسألة موجودة منذ الأزل".





وقال: إن إنشاء مدينة للدواء حلم للمصريين ، واستيراد الأدوية من الخارج يدعوني للاستياء ، لأن مصر تمتلك مواد خامة كثيرة بالصحراء .





وأردف : إنتاج الشركات الوطنية للدواء المصري ؛ لعلاج فيروس سي ، سهل على المواطن دفع مبالغ باهظة ، وهو مثال حي لما تنويه مصر من توفير الأدوية المحلية .