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كبسولة من النيتروجين.. تفاصيل نقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارة | شاهد

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:34 ص
المتحف المصري
المتحف المصري
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نورهان رأفت
قالت صباح عبد الرازق ، مدير المتحف المصري ، إنه سيتم العمل على قدم وساق لتجهيز المومياوات الملكية من قاعة الترميم بالمتحف المصري ، لوضعها على السيارات المخصصة لها ، متابعة : :" أن المتحف المصري اغلق أبوابه بالأمس لإتاحة المزيد من الوقت لوضع المومياوات على السيارات والعمل اليوم مستمر بالمتحف حتى السابعة مساء " .

وأضافت صباح عبد الرازق ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن المومياوات جاهزة لوضعها على السيارات ونقلها بالموكب على أتم صورة .

وأشارت إلى أنه تم وضع أمن السبل التي تكفل العناية والصيانة للمومياوات ، مؤكدة أنه تم تغليفها داخل كبسولة من النيتروجين ، لمنع أية عوامل خارجية من التأثير عليها .

ولفتت إلى أن الملك "أحمس " على رأس المومياوات التي ستنقل ، غدا ، من الأسرة 18 ، بالإضافة للملكة حتشبسوت ، ومجموعة من الملوك الذين حكموا مصر في العصر الفرعوني .

وتابعت : عرض المومياوات بالمتحف القومي للحضارة سيكون بشكل منفرد لكل ملك فرعوني، إلى جانب استخدام التكنولوجيا الحديثة في عرض معلومات عن الملوك .
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