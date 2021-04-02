كبسولة من النيتروجين.. تفاصيل نقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارة | شاهد

قالت صباح عبد الرازق ، مدير المتحف المصري ، إنه سيتم العمل على قدم وساق لتجهيز المومياوات الملكية من قاعة الترميم بالمتحف المصري ، لوضعها على السيارات المخصصة لها ، متابعة : :" أن المتحف المصري اغلق أبوابه بالأمس لإتاحة المزيد من الوقت لوضع المومياوات على السيارات والعمل اليوم مستمر بالمتحف حتى السابعة مساء " .





وأضافت صباح عبد الرازق ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن المومياوات جاهزة لوضعها على السيارات ونقلها بالموكب على أتم صورة .





وأشارت إلى أنه تم وضع أمن السبل التي تكفل العناية والصيانة للمومياوات ، مؤكدة أنه تم تغليفها داخل كبسولة من النيتروجين ، لمنع أية عوامل خارجية من التأثير عليها .





ولفتت إلى أن الملك "أحمس " على رأس المومياوات التي ستنقل ، غدا ، من الأسرة 18 ، بالإضافة للملكة حتشبسوت ، ومجموعة من الملوك الذين حكموا مصر في العصر الفرعوني .



