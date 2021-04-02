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عضو اللجنة العليا للمتاحف: تخصيص تابلت لكل مومياء في متحف الحضارة.. فيديو

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:08 ص
المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة
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نورهان رأفت
قال الدكتور مختار الكسباني، عضو اللجنة العليا للمتاحف ، إنه لأول مرة في مصر، يتم الاحتفال بالفراعنة في موكب واحد حامل لشعار "شمس الأبدية"، الذي يعبر عن فلسفة الحضارة المصرية القديمة.

وأضاف مختار الكسباني ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن كل مومياء بالمتحف القومي للحضارة سيكون بجانبها شاشة عرض تشبة "التابلت " ، لعرض المعلومات الخاصة بها .

ولفت إلى أن جثة الملك "سقنن رع " توضح مدى صلابة المصريين، واهتمامهم بالحفاظ على جثث شهدائهم.

وسلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على استعدادات القاهرة لاستقبال موكب المومياوات الملكية، غدًا السبت، من المتحف المصري في ميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

وقالت الصحيفة إن الموكب الذي سينقل 22 مومياء لملوك وملكات مصر القديمة، سيكون مهيبًا وغير مسبوق، مشيرةً إلى أنه أحد أهم المشروعات القومية التي أنجزتها الحكومة المصرية حتى الآن.

ولفتت "ديلي ميل" إلى أن المومياوات الملكية ستوضع في أغلفة تحوي مادة النيتروجين.

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