ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

نائب وزير الإسكان : برنامج الصرف الصحي المستدام ينفذ في ريف 8 محافظات

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:05 ص
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ورئيس وحدة إدارة المشروعات، فى الاجتماع الختامي لبعثة البنك الدولى والبنك الآسيوى، الخاصة بمتابعة برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور ممثلى وزارة التعاون الدولى، وممثلى البنك الدولى، والبنك الآسيوى، وفريق عمل وحدة إدارة المشروعات بالوزارة.



وأوضح نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن زيارة البعثة استمرت في الفترة من 22 فبراير : 24 مارس 2021، بهدف مراجعة الأداء الحالى لشركات مياه الشرب والصرف الصحي في تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية للسنة المالية الجارية، ومتابعة التقدم الذى تم إحرازه في الإجراءات المتفق عليها بخصوص تلافي تداعيات فيروس كورونا.



وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن بعثة البنكين الدولى والآسيوي، أعربت عن خالص امتنانها لجميع المسئولين من وزارة الإسكان، ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة، ووزارة التعاون الدولى، والجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي المشاركة في المشروع بمحافظات (الدقهلية، والشرقية، والبحيرة، والغربية، والمنوفية، ودمياط)، على التعاون الذي تم تقديمه للفريق خلال المهمة، وتقدم الأعمال بالبرنامج، كما أشادت البعثة بالجهد الملموس والفهم الواعى لوحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان لمتطلبات البرنامج ومتابعتها الدقيقة للشركات المعنية بتنفيذ البرنامج.



وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أن برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية، يُقدم فى مرحلته الأولى خدمات الصرف الصحى لـ3 محافظات (الشرقية، والدقهلية، والبحيرة)، بتمويل من البنك الدولى بقيمة 550 مليون دولار، بينما في مرحلته الثانية يقدم خدمات الصرف الصحى لـ5 محافظات (المنوفية، والغربية، ودمياط، والشرقية، والدقهلية) بتمويل مشترك من البنك الدولى والبنك الآسيوى مناصفة بقيمة 600 مليون دولار.



وأضاف نائب الوزير، أنه شارك في فعاليات اجتماعات البعثة ممثلو البنك الدولى والبنك الآسيوى، وفريق عمل وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، وممثلو وزارة التعاون الدولى، والجهاز التنظيمى لمياه الشرف والصرف الصحى وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركات مياه الشرب والصرف الصحى المعنية بتنفيذ البرنامج بمحافظات (الدقهلية، والشرقية، والبحيرة، والغربية، والمنوفية، ودمياط)، ووحدة تنفيذ المشروعات بكل شركة، والاستشاريون المعنيون بإدارة البرنامج في مرحلتيه الأولى والثانية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بتكلفة 1.15 مليار دولار.. بعثة من البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار تتابع برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية

خدمات الصرف الصحي المُستدام في المناطق الريفية تستهدف 8 محافظات.. الدقهلية والشرقية والبحيرة مرحلة أولى بتكلفة 550 مليون دولار.. والمنوفية والغربية ودمياط والشرقية والدقهلية مرحلة ثانية

المرحلة الأولى تشمل 3 محافظات.. معاون الإسكان يكشف تفاصيل تطوير البنية التحتية للصرف الصحي.. شاهد

بتكلفة منخفضة.. وزير الإسكان يستعرض مع الهابيتات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

ترشيحاتنا

فضل يوم الجمعة وقراءة سورة الكهف فيه

لون واحد وجمال ساحر.. كيف استعدت محافظة القاهرة لموكب الملوك.. شاهد

التدخين بكل أنواعه.. تحذيرات الصحة لمواجهة كورونا

شاهد.. نادية الجندي تخطف أنظار متابعيها بإطلالة شبابية من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

تعرف على مواصفات وأسعار BMW X7 موديل 2021 في السوق السعودي

الشاي الأخضر علاج خارق لمشاكل المخ والأعصاب .. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشاي الأخضر علاج خارق لمشاكل المخ والأعصاب .. تفاصيل

لن تتوقع.. تعرف على سعر سويت شيرت أحمد حلمي وعمرو دياب المثير للجدل

في يوم اليتيم.. نصائح للتعامل مع الأطفال الأيتام