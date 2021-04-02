السبيل الوحيد للوقاية من انتشار كورونا في شهر رمضان.. فيديو

أكد الدكتور فؤاد عودة ، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية ، إن ارتداء الكمامة خلال شهر رمضان الكريم، أحد أساليب الوقاية من انتشار كورونا خلال تكدسات الصلوات بالشهر الكريم، محذرا من الذهاب للمساجد عند الإحساس بأعراض مشابهة لـ الأنفلونزا.





وأضاف فؤاد عودة، عبر "سكايب" لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن النظافة الشخصية والوقاية هما القانون الواجب اتباعه على مستوى الدول، متابعا : " المتحورات سببت انتشار أسرع لفيروس كورونا ومكنته من خرق الأماكن بالجسم سريعا وهو سبب ارتداء البعض كمامتين".





وعلى صعيد أخر، أشار "عودة " إلى أن هناك نقصا كبيرا في كمية الدواء بالبرازيل ، إلى جانب عدم دقة المسحات الطبية ، لكشف النسخات الجديدة من فيروس كورونا .





ولفت إلى أنه ولابد من تدخل منظمة الصحة العالمية في الدول التي تعاني من تدهور ، إيذاء انتشار فيروس كورونا ، معقبا : " اللقاح هو الحل لمواجهة الفيروس في البرازيل وباقي الدول " .



