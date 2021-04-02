القابضة للمياه: توقيع بروتوكول تعاون مع النادى الأهلي لترشيد الاستهلاك

وقعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بروتوكول تعاون مع النادى الأهلى، فى إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار "كل نقطة بتفرق"، واهتمام الدولة بقضية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردها المائية، ورفع وعي المواطن المصري بالجهود المبذولة وحجم الاستثمارات التى تضخها الدولة من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.





وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن البروتوكول يهدف إلى تحقيق انتشار أكبر للتوعية باهمية ترشيد استهلاك المياه لكافة فئات المجتمع، من خلال تنفيذ أنشطة تفاعلية ثقافية وتوعوية لنشر رسائل ترشيد استهلاك المياه وانجازات الدولة فيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف، لأعضاء النادي الاهلي بجميع فروعه، والاستفادة من امكانيات كلا الطرفين في المساهمة لتحقيق احد اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 والذي ينص على "الحد من استهلاك المياه العذبة فى قطاعى الزراعة والصناعة والاستخدام المنزلي."





وأوضح أن الشركة القابضة تعمل علي توفير مياه الشرب للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ انطلاقا من حرص الشركة على المشاركة في مجالات تنمية المجتمع فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.





وأكد "رسلان"، أن النادي الاهلي للرياضة البدنية من النوادي العريقة التي تتميز بالانتشار الجماهيري والقاعدة الشعبية العريضة بالمجتمع المصري، واهتمامه بالمبادرات القومية التي تتماشى مع توجهات الدولة ومنها ترشيد استهلاك المياه.





ونفذت الشركة القابضة، أولى فعاليات الحملة القومية تحت شعار "كل نقطة بتفرق" بمقر النادى الأهلى بالجزيرة، تحت إشراف الإدارة التنفيذية بالنادى، وبالتعاون مع اللجنة العليا للجان، لتشمل تنفيذ انشطة وحملات توعية تفاعلية تسهدف اعضاء النادي والمترديين عليه بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، وجمعية "حافظ على مياه مصر"، بحضور الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية، والمهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى.



