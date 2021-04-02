رحلة المومياوات الأخيرة.. الاستعدادات النهائية للحدث العالمي

كشفت الدكتورة إيمان إبراهيم، أخصائي ترميم المومياوات، تفاصيل مراحل ترميم المومياوات الملكية قبل نقلها غدا من المتحف المصري بالتحرير للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، قائلة إن عملية ترميم المومياوات سبقتها العديد من المراحل، حيث جرى في البداية دراستها، خاصة أن المعلومات حول تلك المومياوات قليلة، فتم معرفة البيانات الخاصة بها منذ الحفائر وحتى الآن، واستغرقت هذه المرحلة عام نصف.





وأضافت "إبراهيم"، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة القناة الأولى ويقدمها الإعلامي محمد الشاذلي، أن المرحلة الثانية شملت إجراء فحوصات وتحاليل لكل مومياء، ودراسة الأدوات المستخدمة وقت التحنيط، لافتة إلى أن هذه الدراسات من شأنها إحداث فارق في عمليات الترميم، إذ جرى استخدام مواد مختلفة للتحنيط لكل مومياء عن الأخرى، واستخدام نفس المواد عند الترميم.





وأشارت إلى أن عدد المومياوات في سيناريو العرض كان أكثر من الـ22 مومياء، وبعد تقليله جرى التركيز عليها واستغرق العمل في ترميمها 3 سنوات، "الحاجات دي مفيهاش هزار.. تاريخ بلدنا في إيدنا"، وهناك العديد من المعلومات التي اكتشفوها خلال عملية الترميم بعد الفحوص والتحاليل، حيث اكتشفوا بوجود جعران داخل اللفائف الداخلية لمومياء أمنحتب الأول، وذلك بغرض الحماية، "شوفنا حاجات داخل جسمه معرفناش نشوفها بالعين المجردة".





وعن عمليات نقل المومياوات، قالت إنه تم الانتهاء من وضع المومياوات داخل الكبسولة لحفظها، وهذه فكرة الدكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الأعلى للآثار، لافتة أن الكبسولة تتكون من 3 طبقات ويتم ضخ داخلها النيتروجين، بنسب محددة تختلف من مومياء لأخرى "كل حاجة دروسة"، مؤكدة أن المومياء جرى تأمينها خلال نقلها من الاهتزازات، وسيتم عرض المومياوات بالمتحف بعد 15 يوما من نقلها لضبط معدلات الحرارة الرطوبة.



