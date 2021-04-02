محافظ المنيا يستقبل وزير الشباب لبحث أوضاع المنشآت الرياضية

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم الجمعة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بديوان عام المحافظة، وذلك قبيل بدء الزيارة الميدانية التي يقوم بها الوزير للمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.





استعرض اللقاء واقع منشآت محافظة المنيا والموقف التنفيذي المتعلق بأعمال تطوير مراكز الشباب والأندية الرياضية، وكذا الأنشطة والبرامج والمشروعات المنفذة لأبناء المنيا على مدار العام.





وقدم محافظ المنيا درع المحافظة إلى وزير الشباب والرياضة تقديرا لجهود الوزارة في تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة





وتتضمن زيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة المنيا المشاركة في ماراثون للدراجات، ولقاء اللاعبين المشاركين ببرنامج الوزارة "المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي"، ومشروع ألف بنت ألف حلم، ودوري أندية الأحياء الشعبية، وتفقد نادي المنيا الرياضي، وافتتاح أعمال التطوير بنادي مغاغة.



