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أخبار العالم

ارتفاع الليرة التركية بعد تعهد البنك المركزي بسياسة نقدية مشددة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:22 م
ارتفاع الليرة التركية
ارتفاع الليرة التركية
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سمر صالح
ارتفعت الليرة التركية ما يزيد عن نسبة 1% مقابل الدولار، اليوم الجمعة، بدعم من انخفاض في عوائد السندات الأمريكية، بعد يوم من تعهد محافظ البنك المركزي الجديد، بأن السياسة النقدية المشددة ستظل كما هي.

وصعدت الليرة إلى 7.9890 مقابل الدولار، من 8.1 عند الإغلاق، أمس الخميس.

وبحلول الساعة 07:35 بتوقيت جرينتش، سجلت 8.02. وتراجعت العملة إلى قرب مستويات قياسية متدنية، في مارس، بعد أن عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محافظا جديدا للبنك المركزي.

وحجم التداول في الجلسة هزيل؛ بسبب عطلة عامة في أوروبا وأماكن أخرى.
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