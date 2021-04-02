وزير الشباب والرياضة يشيد بتعاون الإعلام المصري لتنظيم أولمبياد طوكيو 2021.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، إن استعدادات الاتحادات الرياضية ، لأولمبياد "طوكيو 2021" ، يتعاون فيها شركات مصرية والإعلام المصري ، وعلى رأسهم التلفزيون المصري ، لإستضافة الحدث ، ونقله بشكل متوازي .





بينما أكد مسؤول رياضي أجنبي ، خلال فعاليات مناقشة استعدادات الاتحادات الرياضية ، أنه يتوقع ان تكون البطولة على أكمل وجه ، وخاصة بعد زيارته إلى القاهرة ، واستطلاعه الكامل لكافة الملاعب .



