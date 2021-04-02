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وزير الشباب والرياضة يشيد بتعاون الإعلام المصري لتنظيم أولمبياد طوكيو 2021.. فيديو

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:46 م
صدى البلد
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نورهان رأفت
قال الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، إن استعدادات الاتحادات الرياضية ، لأولمبياد "طوكيو 2021" ، يتعاون فيها شركات مصرية والإعلام المصري ، وعلى رأسهم التلفزيون المصري ، لإستضافة الحدث ، ونقله بشكل متوازي .

بينما أكد مسؤول رياضي أجنبي ، خلال فعاليات مناقشة استعدادات الاتحادات الرياضية ، أنه يتوقع ان تكون البطولة على أكمل وجه ، وخاصة بعد زيارته إلى القاهرة ، واستطلاعه الكامل لكافة الملاعب .

وتناول تقرير للإجتماع الذي أقيم بحضور وزير الشباب والرياضة ، كافة استعدادات الاتحادات ، وأهم الإجراءات التي ستنفذ خلال البطولة .
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