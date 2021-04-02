مصطفى وزيري: الإعلان عن اكتشافات أثرية قريبا.. فيديو

قال الدكتور مصطفى وزيري ، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار ، إن مصر تنتظر غدا حدثا عالميا ، يبهر العالم أجمع ، وهو نقل المومياوات الملكية لـ المتحف القومي للحضارة.





وأضاف مضطفى وزيري ، خلال مكالمة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز ، أن إدارة الآثار المستردة ، تتابع على مدار الساعة مجهودات استرجاع الآثار المصرية من الخارج، مشيرا إلى أن مصر استردت آلاف القطع الأثرية، خلال الثلاث سنوات الماضية.





ولفت وزيري إلى أن مصر استردت مؤخرا 5 ألاف قطعة أثرية، حاليا موجودين في المتحف القبطي .





وأشار إلى أن جائحة كورونا تسببت في تأخير افتتاح "المتحف المصري الكبير، وتم نقل 55 ألف قطعة أثرية إليه، حتى الأن.



