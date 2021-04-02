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مصطفى وزيري: الإعلان عن اكتشافات أثرية قريبا.. فيديو

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:14 م
الدكتور مصطفى وزيري
الدكتور مصطفى وزيري
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نورهان رأفت
قال الدكتور مصطفى وزيري ، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار ، إن مصر تنتظر غدا حدثا عالميا ، يبهر العالم أجمع ، وهو نقل المومياوات الملكية لـ المتحف القومي للحضارة.

وأضاف مضطفى وزيري ، خلال مكالمة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز ، أن إدارة الآثار المستردة ، تتابع على مدار الساعة مجهودات استرجاع الآثار المصرية من الخارج، مشيرا إلى أن مصر استردت آلاف القطع الأثرية، خلال الثلاث سنوات الماضية.

ولفت وزيري إلى أن مصر استردت مؤخرا 5 ألاف قطعة أثرية، حاليا موجودين في المتحف القبطي .

وأشار إلى أن جائحة كورونا تسببت في تأخير افتتاح "المتحف المصري الكبير، وتم نقل 55 ألف قطعة أثرية إليه، حتى الأن.

وتابع:  2017 كان عاما مليئا بالاكتشافات الأثرية، التي تلفت نظر الإعلام العالمي، على الرغم من جائحة كورونا، كما أن هناك إكتشافات أثرية سيعلن عنها قريبا.
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