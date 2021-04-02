مفاجأة على الهواء.. كلب ينقض على مذيعة خلال بث مباشر.. شاهد ما حدث

واجهت مراسلة تلفزيونية مفاجأة لا تصدق خلال بث مباشر حول أخبار الطقس وبدء فصل الربيع في العاصمة الروسية "موسكو"، حيث انقض عليها كلب دون سابق إنذار واستطاع انتزاع الميكروفون من يدها وركض به، وهو ما اضطرها إلى مطاردته ليتحول بذلك تقرير عن حالة الطقس إلى حالة من الفوضى العارمة.





وثق مقطع فيديو تداوله مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي تفاصيل هذه المفاجأة التي تعرضت إليها مراسلة أخبار الطقس في إحدى القنوات الروسية "ناديجدا سيريزكينا"، التي شوهدت في بداية الفيديو وهي ترد على سؤال مذيعة استوديو الأخبار حول حالة الطقس وقدوم فصل الربيع قائلة: "مرحبًا إلينا.. حل الربيع في موسكو وستكون درجات الحرارة ما بين 8 و9 درجات مئوية".









وفي تلك الأثناء وقبل أن تتاح لها الفرصة لإنهاء تقريرها، انقض عليها كلب من سلالة " لابرادور ريتريفر " وانتزع الميكروفون من قبضتها وركض مبتعدًا عنها، وفي الحال شرعت في مطاردته من أجل استعادته وسُمع صوتها تصيح قائلة: "توقف.. تعال إلى هنا".





وبدت علامات الذهول على وجه مذيعة استوديو الأخبار "إلينا داشكيفا"، التي حاولت تدارك الموقف بقولها إنه نظرًا لكل ما حدث فقد انقطع الاتصال مع المراسلة وستُجرى محاولة للاتصال بها مرة أخرى.







