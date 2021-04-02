بـ الكاجوال .. ريهام أيمن تخطف الأنظار رفقة أصدقائها

نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة مختلفة تبرز جمالها.





وتألقت بها ريهام أيمن ، ببنطالا من الجينز باللون الكحلي الذى يبرز عن جمالها، كما نسقت معه قميص بسيط وكاجوال باللون الأبيض، وانتعلت حذاء رياضي باللون البينك.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريهام ايمن في الماكياج على اللون الأسود للعيون ، ووضعت أحمر للشفاه باللون البني اللامع الذى يبرز جمال انوثتها .





وتركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية تتاسب مع ظهورها.



