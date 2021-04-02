ماذا يحدث للجسم عن تناول بذور الشيا يوميا

هي ألياف، وهذا يمنحهم القدرة على امتصاص الماء من 10 إلى 12 ضعف وزنهم، للألياف أيضًا تأثيرات مفيدة مختلفة على الصحة.

- تحتوي على نسبة عالية من البروتين عالي الجودة ، وهي أعلى بكثير من معظم الأطعمة النباتية، البروتين هو أكثر المغذيات الكبيرة الصديقة لفقدان الوزن ويمكن أن يقلل بشكل كبير من الشهية والرغبة الشديدة.



