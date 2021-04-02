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ماذا يحدث للجسم عن تناول بذور الشيا يوميا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:30 م
بذور الشيا
بذور الشيا
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نهى هجرس
تعد بذور الشيا من بين أكثر الأطعمة صحة، كما أنها محملة بالعناصر الغذائية التي يمكن أن يكون لها فوائد مهمة لجسمك وعقلك، وكشفًا لما قدمه موقع healthline إليكم ابرز فوائد بذور الشيا على الصحة...

- على الرغم من صغر حجم بذور الشيا؛ إلا أنها تعد واحدة من أكثر الأطعمة المغذية على هذا الكوكب، كما إنها مليئة بالألياف والبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية والمغذيات الدقيقة المختلفة.

- تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الدهون الحساسة في البذور. كما أن لها فوائد مختلفة للصحة.

- معظم الكربوهيدرات الموجودة في بذور الشيا هي ألياف، وهذا يمنحهم القدرة على امتصاص الماء من 10 إلى 12 ضعف وزنهم، للألياف أيضًا تأثيرات مفيدة مختلفة على الصحة.

- تحتوي على نسبة عالية من البروتين عالي الجودة ، وهي أعلى بكثير من معظم الأطعمة النباتية، البروتين هو أكثر المغذيات الكبيرة الصديقة لفقدان الوزن ويمكن أن يقلل بشكل كبير من الشهية والرغبة الشديدة.

- تحتوى على نسبة عالية من البروتين والألياف ، وكلاهما ثبت أنه يساعد في إنقاص الوزن، ومع ذلك ، قدمت الدراسات التي أجريت على بذور الشيا نتائج مختلطة.
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