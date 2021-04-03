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سيارات

علامات اختلاط البنزين بالماء في السيارة وكيفية التخلص منه

السبت 03/أبريل/2021 - 12:00 ص
علامات اختلاط البنزين
علامات اختلاط البنزين بالماء
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اشرف عطية
من أكثر المشاكل الشائعة التي تواجه بعض قائدي السيارات هي التزود ببنزين مغشوش أو مخلوط بالماء، وتحدث هذه المشكلة غالبًا بسبب تسرب الماء إلى خزانات محطات الوقود نتيجة قلة صيانة الخزانات أو تهالكها أو غش الشركة الممولة.

اختلاط الماء بالبنزين يعتبر من الأمور الخطيرة، وذلك لتأثيرها السيئ على أجزاء المحرك المختلفة خاصة البخاخات وطرمبة الوقود والأنابيب الموصلة للبنزين إلى المحرك مما قد يتلف المحرك ويكلفك أموال باهظة لصيانته أو تغييره وفي هذا السياق نعرض عليكم كيفية التعامل مع هذه المشكلة.

أضرار اختلاط البنزين بالماء:

– تكون الصدأ داخل المحرك، وانخفاض كفاءة عمله، بالإضافة إلى قصر عمره الافتراضي.

– عدم انتظام دورة الاحتراق في المحرك.

– انتشار الثقوب في خزان الوقود نتيجة لتكون الصدأ به.

– ملاحظة تقطع في سير السيارة.

– توقف تشغيل المحرك تمامًا.

كيفية التخلص من البنزين المختلط بالماء:

– ضخ بنزين 95 للتخلص من الشوائب داخل خزان الوقود، وتقتصر الإضافة على 10 أو 15 لتر.

– قم بإيقاف السيارة فورًا عند التأكد من اختلاط البنزين بالماء، ومن ثم اسحب السيارة نحو أقرب مركز صيانة لعلاج المشكلة. 

– غير فلتر البنزين ونظف أنابيب دورة البنزين باستخدام الهواء المضغوط.

– فكك خزان الوقود وتخلص من البنزين المخلوط، ومن ثم القيام بتنظيفه.
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