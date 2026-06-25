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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار: افتتاح صوامع التصدير الجديدة يعزز القدرات التصديرية لقطاع الأسمنت المصري

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الجولة
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الجولة
علياء فوزى

 شهد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية افتتاح صوامع التصدير الجديدة لشركة تيتان مصر للأسمنت بمدينة الإسكندرية، بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارة الاستثمار وجهاتها التابعة.

وأكد الوزير أن المشروع يمثل نموذجًا عمليًا لربط الاستثمار والإنتاج بالتصدير، حيث يضيف قدرات تشغيلية ولوجستية جديدة لمصنع الإسكندرية التابع للشركة، ويسهم في تعزيز قدرته على التعامل مع شحنات تصديرية كبيرة ومنتظمة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

استثمارات المشروع

وتبلغ استثمارات المشروع نحو 10 ملايين يورو، يضيف طاقة تخزينية تصل إلى 20 ألف طن من الأسمنت، بما يدعم انتظام عمليات التصدير ويرفع الكفاءة اللوجستية للمصنع.

وأشار  الوزير، إلى أن هذا التطوير انعكس بصورة مباشرة على القدرة التصديري، إذ يدعم جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وقاعدة إنتاج وتصدير تخدم الأسواق الإقليمية والعالمية، مستفيدًا من الموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية الصناعية واللوجستية المتطورة.

وتمكنت الشركة من تصدير مركبين إلى السوق الأمريكي بطاقة 38 ألف طن لكل منهما، وهو ما كان يصعب تحقيقه قبل إنشاء الصوامع الجديدة.

وتستهدف الشركة تصدير نحو 300 ألف طن من الأسمنت إلى السوق الأمريكي كمرحلة أولى، مع التطلع إلى زيادة هذا الحجم إلى نحو 1.3 مليون طن خلال عامين، بما يعزز مكانة مصنع الإسكندرية كمنصة تصديرية رئيسية للأسواق العالمية.

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية التزام الشركات الأجنبية العاملة في مصر بتحديث وتوفير بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) بصورة دورية ودقيقة، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لقياس التدفقات الاستثمارية الفعلية وتقييم أداء الاقتصاد المصري. وأوضح أن توافر البيانات المحدثة يسهم في بناء مؤشرات أكثر دقة حول حركة الاستثمار، ويدعم جهود الدولة في صياغة السياسات الاقتصادية والاستثمارية المبنية على معلومات موثوقة، بما يعزز مناخ الأعمال ويرفع كفاءة الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية.

وتدرس المجموعة ضخ استثمارات إضافية تقدر بنحو 20 مليون يورو لإضافة طاحونة جديدة بعد حصولها على رخصة لزيادة الإنتاج بنحو مليون طن سنويًا، بما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية.

وأوضح أن صادرات الأسمنت المصرية بلغت نحو 877 مليون دولار خلال عام 2025، كما سجلت نحو 355 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، مشيرًا إلى النمو الملحوظ للصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.

وأوضح الوزير أن متطلبات الاستدامة وآليات الكربون الجديدة يجب أن تتحول إلى فرصة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ للأسواق الدولية، لا أن تمثل عبئًا إضافيًا على الصادرات، وهو ما تعمل الحكومة على دعمه من خلال برامج التأهيل الفني وبناء القدرات وتوفير الأدوات اللازمة للشركات المصدرة.

وأكد الدكتور  فريد أن الحكومة تتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) باعتبارها ملفًا يرتبط بالتجارة والاستثمار والتنافسية الصناعية، بهدف الحفاظ على قدرة المنتجات المصرية على النفاذ للأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الوزارة نفذت خلال النصف الأول من عام 2026 عدد 43 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها نحو 1500 متدرب من المصدرين وأصحاب الشركات والمصانع لتعزيز جاهزيتهم لمتطلبات الأسواق الدولية وآليات الكربون الجديدة.

كما أكد أهمية التوسع في استخدام الطاقة المتجددة للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية، مشيرًا إلى التعاون مع وزارة الكهرباء لتفعيل شهادات الطاقة المتجددة I-REC، بما يدعم جهود خفض البصمة الكربونية للمنتجات المصرية.

وفي ختام كلمته، أكد الوزير حرص الدولة على توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية للمستثمرين الجاديين ومساندتهم، مشيدًا بخطط تيتان مصر التوسعية ودورها في دعم الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل.

وزير الاستثمار المناطق الحرة صوامع الاسمنت الصادرات

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