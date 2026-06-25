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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الاستثمار: 416 مشروعا بالمنطقة الحرة بالعامرية باستثمارات تتجاوز 14.7 مليار دولار

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
علياء فوزى

تفقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الخميس، زيارة ميدانية لمحافظة الإسكندرية تستمر على مدار يومين، يتفقد خلالها عددًا من المشروعات الصناعية والاستثمارية بالمنطقة الحرة العامة بالعامرية، وذلك في إطار حرص الوزارة على المتابعة الميدانية المستمرة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والتواصل المباشر مع المستثمرين.

وتتضمن الجولة تفقد سير العمل بالمنطقة الحرة العامة بالعامرية ومركز خدمات المستثمرين، إلى جانب زيارة عدد من المصانع العاملة في قطاعات استراتيجية متنوعة، من بينها  المستحضرات والمستلزمات الطبية،صناعة الملابس الجاهزة واللصناعات الغذائية.

وتأتي هذه الجولة في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، والوقوف على التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على تذليلها، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية والتشغيلية، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز القدرات التصديرية للاقتصاد المصري، وزيادة موارد النقد الأجنبي.

وخلال الجولة، شدد الوزير على أهمية الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وسرعة إنجازها وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها، بما يدعم خطط التوسع والإنتاج والتشغيل، ويعزز من جاذبية مناخ الاستثمار وقدرته على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتُعد المناطق الحرة العامة والخاصة أحد أهم الأنظمة الاستثمارية التي ينظمها قانون الاستثمار، حيث توفر حزمة من المزايا والحوافز التنافسية للمستثمرين، وتسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

استثمارات تتجاوز 14.7 مليار دولار

وتضم المنطقة الحرة العامة بالعامرية 416 مشروعًا في عدد من القطاعات الصناعية والخدمية والتصديرية، بإجمالي استثمارات يتجاوز 14.7 مليار دولار، وتوفر ما يقرب من 55 ألف فرصة عمل، فيما تمتد على مساحة إجمالية تبلغ نحو 1353 فدانًا، بما يجعلها إحدى أكبر المناطق الحرة وأكثرها إسهامًا في دعم الصادرات وجذب الاستثمارات، إذ سجلت صاد ات سلعية بقيمة 5.3 مليار دولار.

وزير الاستثمار المناطق الحرة الإسكندرية النقد الأجنبي الصناعات الغذائية

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