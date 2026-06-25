وزير الاستثمار: زيارة المصانع بالمناطق الحرة والاستماع للمستثمرين لدعم توسعات القطاع الخاص

قام الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بزيارة مصنع شركة كولد أليكس للصناعات الغذائية بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، وذلك ضمن جولة موسعة بمحافظة الإسكندرية شملت عددًا من المصانع والمشروعات الاستثمارية، إلى جانب تفقد المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية وفرع مركز خدمات المستثمرين بالمحافظة.

واستمع الوزير إلى عرض من مسؤولي الشركة حول أنشطتها وخططها التوسعية ومؤشرات الأداء والتصدير.

وتعمل الشركة في نشاط تنظيف وتعقيم وتجميد وتعبئة وتصنيع مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية تشمل الأسماك والرخويات واللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة والمنتجات الزراعية المختلفة.

كما تفقد الوزير خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع والتعبئة والتغليف والتخزين، واطلع على الإمكانات التشغيلية والقدرات الإنتاجية والتصديرية للشركة.

و تبلغ استثمارات الشركة نحو 25.4 مليون دولار، وتوفر أكثر من 120 فرصة عمل.

واستحوذت المبيعات بالنقد الأجنبي للشركة على نصيب الأسد من إجمالي المبيعات، فقد صدرت بالدولار بنحو 3.2 مليون دولار، بينما بلغت الصادرات باليورو نحو 5.4 مليون يورو، فيما حققت مبيعات بالجنيه المصري بنحو 464 ألف جنيه.

لقاء مع العاملين

وحرص الدكتور فريد على لقاء عدد من العاملين بالمصنع والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن بيئة العمل والتدريب والتطوير، مشيدًا بما يمتلكونه من خبرات وكفاءات تسهم في دعم العملية الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية، مؤكدًا أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفات التنمية وزيادة الصادرات.

وأكد الوزير، أن جذب الاستثمارات وتنمية الأنشطة التصديرية أولوية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات عبر بيئة أعمال تنافسية، مشددا على أن الوزارة تقف بقوة بجانب المستثمر الجاد.