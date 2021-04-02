مؤشرات أولية | ضياء رشوان يقترب من الاحتفاظ بـ منصبه نقيبا للصحفيين

أظهرت المؤشرات الأولية لعمليات فرز اللجان بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين التي عقدت اليوم بمقر نقابة المعلمين بالجزيرة عن تقدم نقيب الصحفيين والمرشح لفترة جديدة ضياء رشوان في بعض اللجان الانتخابية.





ففي لجنة ٣٠ حصل ضياء رشوان على ٥٢ صوتا بينما حصل كل من منافسيه رفعت رشاد ٤١ صوتا، وكارم محمود ١٥صوتا، وبلغ عدد الأصوات الباطلة في اللجنة ٧ أصوات.





أما الجنة ٢٤ فـ حصل رفعت رشاد على ٢٩ صوتا، بينما حصل ضياء رشوان على ٥٨ صوتا، وكارم محمود ١٠ أصوات، وسيد الإسكندراني على ٣ أصوات فقط.





وفي لجنة 29 حصل ضياء رشوان على 41 صوتا، بينما حصل كل من رفعت رشاد على 41 صوتا أيضا وحصل كارم محمود على 9 أصوات فقط.

وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين غلق باب التصويت فى تمام الساعة الثامنة مساء وذلك طبقا لنص القانون.





ولفتت اللجنة إلى أن سيتم بدء التصويت بمقر اللجان الانتخابية وإعلان الأصوات فور الانتهاء من عملية الانتخابية.









وعقدت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين عقب إعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات اكتمال النصاب القانوني.





وناقش اجتماع الجمعية العمومية جدول الأعمال: التصديق على تقرير مجلس النقابة في الفترة من مارس 2020 حتى فبراير 2021، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وكذلك المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021.





وأعلن الكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين، حصول النقابة على دعم مادى من الدولة 125 مليون جنيه خلال عامين وكان الدعم مهم فى أكثر من أمر، وتم إنفاق حوالى 25 مليون فى مشروع العلاج، وتم توجيه جزء أيضًا المعاشات وكل أنشطة النقابة، موضحا أن آخر عامين كانوا الأكثر إنفاقا فى ملف القروض والإعلانات للزملاء.