سبب نقل المومياوات داخل وحدات النيتروجين.. فيديو

قال الدكتور مصطفى إسماعيل، مدير مخزن المومياوات، إن العالم سيتابع انطلاق موكب المومياوات الملكية من ميدان التحرير.





وأضاف "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لأول مرة في التاريخ سيتم نقل المومياوات الملكية داخل وحدات من النيتروجين للحفاظ عليها، موضحا أن نقل المومياوات أكثر من مرة منذ اكتشافها أثر بشكل مباشر عليها.





ولفت إلى أن المومياوات ستوضع داخل عربات مجهزة، وتم دراسة حركة السيارات التي سوف تنقل المومياوات حفاظا عليها حتى لا تحدث لها أي صدمات.





وأشار مدير مخزن المومياوات، إلى أنه سيتم نقل المومياوات غدا من ميدان التحرير، وسيتم فتح المتحف المصري للحضارة رسميا يوم 18 أبريل.