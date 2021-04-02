كورال هيروغليفي| تفاصيل خاصة عن مشاركة النجوم بموكب المومياوات

علم صدى البلد، تفاصيل خاصة حول مشاركة النجوم في نقل المومياوات الملكية من التحرير إلى متحف الحضارات، المرتقب غدًا السبت 3 أبريل.
وينتظر أن يشارك عدد من الفنانين بفيديوهات من أماكن أثرية ولن يتواجدوا في الحدث، كما ستظهر النجمة هند صبري بالملابس الفرعونية حيث ستمثل ملكة في مصر القديمة، وتتحدث باللغة الفرنسية.
فيما يقدم الكينج محمد منير أغنية باللغة النوبية، وفي مفاجأة الحفل سوف يتم تقديم أول كورال سيتم غناؤه باللغة الهيروغليفية القديمة.
ومن المفترض - وفق التفاصيل الخاصة التي وردت لموقع صدى البلد الإخباري - أن تجسد فنانة شهيرة شخصية كليوباترا ولكن حتى الآن لم يعلن عنها، ومن الوارد أن تكون الفنانة هي سوسن بدر لتشابه ملامحها الشديد بالملكة كليوباترا، وسيشارك بالاحتفالات نجوم أجانب وأصحاب بطولات أوليمبية.
ويترقب العالم غدا السبت، مشهدا تاريخيا يتابعه العالم أجمع وهو نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى متحف الحضارة، وسط احتفال أسطوري لن يتكرر كثيرًا تنقله على الهواء أكثر من 400 قناة تليفزيونية، بحسب ما أعلنت الحكومة في اجتماعها الأحد الماضي.
وزارة السياحة والآثار قامت بتجهيز موكب المومياوات الملكية حيث تم ترميمها بشكل كامل بأحدث الطرق العلمية الحديثة، ووضعها داخل كبسولة النيتروجين، ويتم في الوقت الحالي وضع اللمسات الأخيرة تمهيدًا لنقلها إلى المتحف القومى للحضارة المصرية، وتم اتباع جميع طرق الحماية للمومياوات، حيث تم وضع وسائد مصنوعة من مواد طبيعية لا تتفاعل مع مواد التحنيط بالمومياء، كما تم دراسة أماكن ضعف وقوة كل مومياء، كما قام المرممين بوضع دعائم في الأماكن الضعيفة لكل مومياء، وسيتم نقلها على سيارات مجهزة، وسيكون على مدار خط سير الموكب سيتم تزيين المسار بصور دعائية للموكب.