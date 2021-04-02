كورال هيروغليفي| تفاصيل خاصة عن مشاركة النجوم بموكب المومياوات

علم صدى البلد، تفاصيل خاصة حول مشاركة النجوم في نقل المومياوات الملكية من التحرير إلى متحف الحضارات، المرتقب غدًا السبت 3 أبريل.





وينتظر أن يشارك عدد من الفنانين بفيديوهات من أماكن أثرية ولن يتواجدوا في الحدث، كما ستظهر النجمة هند صبري بالملابس الفرعونية حيث ستمثل ملكة في مصر القديمة، وتتحدث باللغة الفرنسية.





فيما يقدم الكينج محمد منير أغنية باللغة النوبية، وفي مفاجأة الحفل سوف يتم تقديم أول كورال سيتم غناؤه باللغة الهيروغليفية القديمة.



