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أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. سوريا تسجل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 14 حالة وفاة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:03 م
إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
 أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الجمعة عن تسجيل 125  إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة. 

وأوضحت الوزارة السورية في بيان لها اليوم، أن إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن  ارتفع إلى 19164.

 فيما رصدت الصحة السورية تعافي 122 حالة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ تفشي الفيروس وحتى الآن إلى 12977. 

وأشارت الوزارة إلى أن الفيروس المستجد حصد خلال الساعات الماضية روح 14 شخصا ليرتقي إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الأزمة وحتى الآن إلى 1288 حالة وفاة. 

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