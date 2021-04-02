السياحة العالمية تدعو العالم لمشاهدة موكب المومياوات الملكية

دعا زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ، السائحين حول العالم بمشاهدة موكب المومياوات الملكية ، المقرر انطلاقة غدا السبت .





وغرد زوراب في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، أن غدًا في تمام الساعة 6:30 (بتوقيت وسط أوروبا) تابع عرض The Pharaoh's Golden Parade.





واضاف: الاحتفالية نظمتها مصر ممثلة في وزارة السياحة و الاثار ، حيث ستستعرض نقل مومياوات الفراعنة الملكيين المصريين في شوارع القاهرة إوالمقرر نقلها لى موقعها الجديد في المتحف القومي للحضارة المصرية.





يذكر أن الموكب سيضم 22 مومياء لملك وملكة فرعونية ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، كالاتي "الملك رمسيس الثانى ، رمسيس الثالث ، رمسيس الرابع ، رمسيس الخامس ، رمسيس السادس ، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى،تحتمس الأول ، تحتمس الثالث ، تحتمس الرابع ، سقنن رع ، حتشبسوت، أمنحتب الأول ،أمنحتب الثانى ،أمنحتب الثالث ،أحمس نفرتارى ، ميريت آمون، سبتاح ،مرنبتاح، الملكة تى ، سيتى الأول ،سيتى الثانى.



