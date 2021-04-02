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أخبار العالم

خاص| جنوب السودان تنفي تصريحات قناة الجزيرة بشأن سد النهضة: موقفنا التوصل لاتفاق قانوني ملزم

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:50 م
صدى البلد
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سالي عاطف
نفى مناو بيتر، وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان، ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول دعمه لموقف إثيوبيا في بناء سد النهضة بالشكل الحالي. 

وقال مناو في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد " إن موقف جنوب السودان واضح من الأطراف الثلاثة وهو ضرورة التوصل لاتفاق مرضٍ وملزم في ملء وتشغيل سد النهضة انطلاقا من مبادئ القانون الدولي الذي يحكم المياه. 

وشدد على أن هناك 4 مبادئ أساسية للقانون الدولي تحكم المياه، أولها هو الاستخدام العادل والمعقول للمياه العابرة عبر الدول، والمبدأ الثاني هو عدم الإضرار بمصالح الدول الأخرى المشتركة في المورد المائية، والمبدأ الثالث هو الإخطار المسبق من قبل الدولة التي تنشيء المشروع، والمبدأ الرابع هو التسوية السلمية لأي نزاع حول المياه. 

مؤكدا أن مصر والسودان غير رافضين للمشروع  في حد ذاته، لأن المشروع قائم بالفعل، لكن النقطة الخلافية هي كيفية الملء والتشغيل وتحقيق شرط عدم الإضرار بمصالح الدول الأخرى.  

وأكد أن الاتحاد الإفريقي شعاره هو الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقي وهو يتولي الآن الوساطة بدعم من أمريكا والاتحاد الأوروبي. 

واختتم حديثه بأن التصعيد الإعلامي غير مطلوب الآن والتصريحات المضادة وتحريفها لا تخدم الغرض، لافتا أن العلاقات مع الدول الثلاث جيدة.

ونفي وزير الري بدولة جنوب السودان أيضا، ما تداولته قناة الجزيرة القطرية ويروج له الإعلام الاثيوبي بشأن الموافقة على التوقيع على الاتفاق الإطاري للدول الثلاث بمجرد تشكيل برلمان جنوب السودان، ويتم الآن دراسه الموقف فقط دون إبداء للرأي حتي الآن.
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