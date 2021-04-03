تدهور حالة هاني مهنا الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا





ونُقل هاني مهنا، إلى أحد المستشفيات، خلال الساعات الماضية؛ بعد تعرضه لوعكة صحية، لم تتضح تفاصيلها حتى الآن.



وحرص صدى البلد، على التواصل مع ابنته ، الفنانة هنادي مهنا، وزوجها الفنان أحمد خالد صالح، للاطمئنان على صحة الموسيقار الكبير، إلا أنهما لم يجيبا.

يأتي ذلك بعدما اعلنت الفنانة هنادي مهنى بكل حزن اصابة والدتها بفيروس كرونا، إذ كتبت عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي انستجرام : ادعوا لماما ، ايجابي كرونا .

يذكر ان الفنان احمد خالد صالح تعرض للاصابة بفيروس كورونا بعد إعلان الفنانة هاندى مهنى عن اصابتها بالفيروس عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك .

وكتبت هنادي مهنا "إيجابي تحليل كوفيد الحمد لله.. يوم لطيف للجميع، كما أعلنت عبر تطبيق إنستجرام دخولها الحجر الصحي.

أكدت مصادر مقربة من الموسيقار هاني مهنا، لـ صدى البلد، تدهور حالته الصحية بعد نقله إلى المستشفى، أمس الخميس، 1 أبريل، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.