لماذا يتم نقل المومياوات الملكية للمتحف.. الرئيس التنفيذي للمتحف القومي يوضح

تقدم أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، بالشكر لكل المشاركين في موكب نقل المومياوات، قائلا: الموكب يتم تحت إشراف وزارة السياحة والآثار، ولكن كافة الأجهزة والوزارات دعمت الحفل والموكب.





وأضاف "غنيم" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن القطاع الخاص والشركة المنظمة قدموا دعم وقاموا ببروفات وترتيبات غير طبيعية من أجل تقديم موكب تاريخي لم يحدث من قبل.





وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، أن متحف الحضارة يضم قاعة للمومياوات، مضيفا: أسلوب العرض داخل متحف الحضارة مختلف، فهو يوفر عرض المومياء ومتعلقاتها وتابوتها، بالإضافة إلى أشعة مقطعية تشرح جزء من تاريخها.





وأشار إلى أن تصميم قاعة المومياوات تشعرك بأنك داخل قبر أو قبو في وادي الملوك، مضيفا: القاعة مفاجأة لكل الزائرين.





ولفت إلى أن الغد سيتم افتتاح القاعتين، مضيفا: القاعة المركزية هي التي ستظهر للجميع غدا، وتضم اكثر من 1600 قطعة أثرية.



واكد على قاعة المومياوات سيتم افتتاحها يوم 18 أبريل، ولكن باقي المتحف سيفتح ابوابه للزائرين بداية من الأحد 4 أبريل الساعة التاسعة صباحا.