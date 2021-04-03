تعليق إيراني جديد حول الاتفاق النووي

أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، عن رفضها لأي خطة تشمل رفعا تدريجيا للعقوبات الأمريكية على إيران.





وقالت الخارجية الإيرانية إنها لن توافق على أي شئ سوى رفع هذه العقوبات كاملة على الفور.





ومن ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إنه لا يتوقع أن تكون هناك حاليا محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.





أكدت الخارجية الأمريكية موافقتها على المضي قدما في محادثات غير مباشرة مع طهران، في إطار جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم مع ايران في 2015، وفقا لوكالة "رويترز".





وقال المسؤول الأمريكي إن القضايا الأساسية التي ستتم مناقشتها تشمل الخطوات النووية التي يتعين على إيران اتخاذها وخطوات تخفيف العقوبات من واشنطن.



